Manchester City Benzema-Erbe: Real Madrid plant Verpflichtung von Erling Haaland für 2024

Wie das spanische Fachblatt AS berichtet, will der aktuelle Champions-League-Sieger, der sich schon in diesem Sommer um Haaland bemüht hat, in zwei Jahren einen neuen Anlauf beim Stürmer nehmen.

Die Königlichen schrecken angeblich sogar nicht davor zurück, die Ausstiegsklausel in Höhe von ca. 150 Mio. Euro zu ziehen, die im Sommer 2024 Medienberichten zufolge greifen würde. Der Angreifer scheint seine Karriere derweil nicht in England beenden zu wollen.

Es war nämlich Haaland selbst, der auf die Unterbringung der Ausstiegsklausel in seinen bis 2027 datierten Vertrag pochte. Der Wechsel zu Man City, wo bereits sein Vater Alf-Inge kickte, war zwar ein Herzenswunsch, allerdings nicht sein Einziger. Für Real Madrid hat der 21-Jährige ebenfalls eine Schwäche.