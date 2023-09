Dank Schnäppchen-Klausel: Landet Paulo Dybala bei Real Madrid?

Das große Drama um Kylian Mbappe ist erst mal beendet. Real Madrid umgeben aber weiterhin Gerüchte über einen neuen Stürmer, der im Januar geholt werden soll. Paulo Dybala ist ein Name, der fällt.

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit der Verpflichtung von Paulo Dybala. Laut Defensa Central hat Trainer Carlo Ancelotti bereits grünes Licht für einen Transfer im kommenden Januarfenster gegeben.

Der große Coup um Kylian Mbappe oder einen anderen Weltklassestürmer blieb in diesem Sommer aus, weshalb Ancelotti angeblich mit halbjähriger Verspätung nachlegen möchte. Bei Real soll man sich intern allerdings uneins darüber sein, ob Dybala der Richtige ist.

Es gibt Personen, die wegen Dybalas Alter zweifeln. Der Torjäger der AS Rom wird im November 30 Jahre alt. Real hat in den letzten Jahren eher auf vielversprechende junge Spieler gesetzt und könnte diese Strategie fortsetzen. Was dafür spricht, ist Dybalas verhältnismäßig niedrige Ausstiegsklausel.