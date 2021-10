Real Madrid : Das gibt's doch nicht! Eden Hazard schon wieder verletzt

Die Verletzungshistorie von Eden Hazard bietet schon längst Stoff für ein eigenes Buch. Am Donnerstagabend kam ein weiterer Eintrag in seine Krankenakte hinzu.

Im Final Four der Nations League zwischen Belgien und Frankreich hatte Eden Hazard ein Mandat in der Startelf erhalten. Doch schon in der ersten Halbzeit war offensichtlich, dass mit dem Superstar irgendetwas nicht stimmt.

Hazard fasste sich ein ums andere Mal an den Oberschenkel. Nach einem Sprint in der zweiten Spielhälfte ging es nicht mehr weiter für den Pechvogel von Real Madrid. Über den Grad der Verletzung ist bisher noch nichts Genaueres bekanntgeworden.