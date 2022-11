"Eine Schande": Rodrygo platzt der Kragen

Später postete der Nationalstürmer die Szene als Video auf Twitter. "Er sagte mir, er habe nichts getan", schrieb der Brasilianer – und garnierte seinen Beitrag mit mehr als 20 lachenden Emojis.

Rodrygo will mit der Selecao den WM-Titel

Rodrygo überzeugt bei Real Madrid seit Monaten. Nicht nur als Rechtsaußen, sondern auch zentral. In Abwesenheit von Weltfußballer Karim Benzema wurde der brasilianische Nationalstürmer als Mittelstürmer eingesetzt.

Rodrygo erzielte in der laufenden Runde wettbewerbsübergreifend sieben Tore und lieferte fünf Vorlagen in 19 Partien. Der Lohn: Nationaltrainer Tite nominierte den 21-Jährigen für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar.

Rodrygo hat Großes vor. "Ich hoffe, dass ich eine großartige WM spielen werde", so der Südamerikaner. "Wir wollen Weltmeister werden. Dabei will ich mithelfen." Für sein Heimatland aufzulaufen, sei stets eine Ehre.