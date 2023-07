"Das, was alle wollen": Real Madrid will Transfer von Kylian Mbappe in dieser Woche klarmachen

Der Transfercoup von Real Madrid mit Kylian Mbappe scheint tatsächlich immer näher zu rücken. Noch in dieser Woche wollen die Blancos den Deal zum Abschluss bringen und es demnächst auch so kommunizieren.

Nachdem ihn Paris Saint-Germain aus dem Kader für die Asientournee gestrichen hatte und es nach wie vor keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängert, rechnet niemand mehr damit, dass Kylian Mbappe noch lange für PSG spielen wird.

Kylian Mbappe zu Real Madrid? "100 Prozent"

Darüber sind sich auch die Journalisten Julien Laurens und Rodrigo Faez einig. "Wie viel Prozent würde ich geben, dass Kylian Mbappe zu Real Madrid wechselt? Im Moment würde ich sagen 100 Prozent. Weil es das ist, was alle Parteien wollen," so Laurens in einer ESPN-Talkrunde.

Mbappe selbst sei demnach zuversichtlich, dass sein Wechsel zu Real Madrid noch in den kommenden Wochen über die Bühne gehen wird. Oder vielleicht schon eher? Real-Patriarch Florentino Perez und Fayza Lamari, Mbappes Mutter, die ihren Filius auch beratend vertritt, seien in täglichem Austausch.

Kylian Mbappe: Real Madrid will Transfer im August bekanntgeben

Real ist Laurens zufolge bereit, bis zu 230 Millionen Euro Ablöse für Mbappe zu zahlen. Laut seinem Kollegen Faez will der spanische Rekordmeister den Vertrag mit dem Superstar noch in dieser Woche abschließen und es spätestens bis zur zweiten Augustwoche auch offiziell kommunizieren.

