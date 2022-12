David Alaba: "Es war alles andere als einfach"

David Alaba (30) hat in seinem ersten Jahr bei Real Madrid gleich vier Titel abgeräumt. Vor wenigen Tagen wurde er zudem erneut zu Österreichs "Fußballer des Jahres" ernannt. Auch wenn es von außen so wirken mag, fallen Alaba diese Errungenschaften nicht einfach so zu, wie er betont.

"Jetzt sieht man nur die Erfolge, aber ich weiß ganz genau, was ich dafür getan habe", erklärte Alaba der österreichischen Nachrichtenagentur APA. "Es war alles andere als einfach, ich musste viel Arbeit und viel Mut reinstecken." Dass er in den zurückliegenden Monaten so erfolgreich mit Real sein würde, überraschte allerdings selbst ihn.

Alaba wechselte zur Saison 2021/22 vom FC Bayern München nach Madrid. Dort gewann er gleich im ersten Anlauf die spanische Meisterschaft, die Supercopa, die UEFA Champions League und den UEFA Super Cup.

Für die aktuelle Saison kündigte Alaba an, wieder ebenso viel Herzblut in seine hochgesteckten Ziele zu investieren. "Was dann am Ende rausspringt, wird sich zeigen. Um so erfolgreich wie 2022 zu sein, muss vieles zusammenpassen."

David Alaba: Rekordhalter Österreichs

Alaba wurde in seiner Heimat in den letzten elf Jahren neunmal zum "Fußballer des Jahres" ernannt, womit er in dieser Kategorie auf weiter Flur alleine steht. Mit deutlichem Abstand folgt Landsmann Hans Krankl (69), dem diese Ehre "nur" fünfmal zuteilwurde.