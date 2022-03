Real Madrid : David Alaba fiebert seinem zweiten Clasico entgegen

David Alaba wird dann nicht nur vor einer großen Kulisse im Bernabeu spielen. Der im Sommer neu hinzugekommene Innenverteidiger weiß, welchen Stellenwert der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona auf dem ganzen Planeten genießt.

"Er ist nicht nur in meinem Land, in Österreich, ich habe ihn in Deutschland erlebt und auf der ganzen Welt ist der Clasico etwas Besonderes", freut sich Alaba gegenüber dem vereinseigenen Kanal auf das prestigeträchtige Duell. "Es ist das Spiel, das jeder sehen will, und das macht es zu etwas Besonderem."

