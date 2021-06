Real Madrid : David Alaba freut sich auf Toni Kroos - Bayern-Rückkehr möglich

David Alaba heuert für fünf Jahre bei Real Madrid an. In dieser Woche gab Spaniens Rekordchampion die ablösefreie Verpflichtung des Österreichers zum 1. Juli 2021 bekannt. Eine Rückkehr nach München ist für den Defensivspieler nicht ausgeschlossen.

"Im Fußball kann man nichts ausschließen. Der FC Bayern, dieser ganze Klub, das ist meine Familie", sagte der 28-Jährige im Gespräch mit dem Fernsehsender SPORT1.

Er fühle sich beim Rekordmeister Zuhause, der Verein werde ein "wichtiger Teil" in seinem Leben bleiben, versichert der Nationalspieler: "Aber ich mache mir derzeit wirklich keine Gedanken darüber, was in der Zukunft sein wird. Das ist noch in weiter Ferne."

Neben Real Madrid bemühten sich weitere Topvereine aus Europa – angeblich Liverpool, Barcelona, Juventus Turin und Manchester United - um die Unterschrift von Alaba, Real habe aber "ganz oben" auf seiner Liste gestanden.