Real Madrid : David Alaba: Gute Nachrichten vor dem Kracher gegen PSG

Real Madrid verfügt mit dem Duo David Alaba/Eder Militao über eine der besten Abwehrzentralen der Primera Division. Hinter Verfolger Sevilla (18 Gegentore) stellen die Blancos mit 20 Gegentoren statistisch die zweitbeste Defensive.

Zuletzt wurde das Duo aufgrund einer Verletzung (muskulären Probleme im Adduktorenbereich) des Österreichers gesprengt. Allzweckwaffe Nacho Fernandez musste einspringen. Rechtzeitig zum Duell mit PSG kann Carlo Ancelotti wieder auf sein bewährtes Duo zurückgreifen. Alaba hat seine Blessur auskuriert.

Nachdem er bereits am Dienstag individuell trainieren konnte, nahm er am Mittwoch am Mannschaftstraining teil. Theoretisch könnte der Ex-Münchner bereits am Samstag (21 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Real Sociedad sein Comeback feiern. Es bleibt aber abzuwarten, ob Ancelotti Alaba dann bereits wieder auflaufen lassen wird.

