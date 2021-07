Real Madrid : David Alaba kassiert Kritik: "So wie es gelaufen ist, war es nicht in Ordnung"

Der Champions-League-Sieger von 2005 erinnert im Podcast Bayern Insider an den Vertragspoker zwischen dem Österreicher und FC Bayern, als die Zukunft von Leon Goretzka thematisiert wurde.

"Ich hoffe, dass der Verein nicht benutzt wird, um bei einem anderen Verein mehr Geld zu bekommen. Wenn er wegwill, hoffe ich, dass er das sagt", erklärte Hamann zur Causa Goretzka.

Dessen Vertrag läuft in einem Jahr aus. In den Verhandlungen über eine Verlängerung sollen beide Parteien deutlich unterschiedliche Vorstellungen haben. Manchester United soll Interesse an dem Mittelfeldspieler zeigen.

Didi Hamann hofft, dass sich der Fall David Alaba nicht wiederholt. "Mit dem Verein zu verhandeln, dem er viel zu verdanken hat, und dann nach sechs Monaten zu sagen, er wolle woanders hin und das Maximum bei Manchester United herausgekratzt hat, passiert hoffentlich nicht."