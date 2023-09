David Alaba reagiert auf Sticheleien seines langjährigen Weggefährten

David Alaba (31) ist als Vorzeigeprofi bekannt, der Abwehrakteur von Real Madrid nimmt seine Vorbildfunktion ernst, achtet auf seine Aussagen in den Medien. Das gefällt nicht jedem. Martin Hinteregger hält seinen Ex-Mitspieler für langweilig. Alaba kontert.

David Alaba und Martin Hinteregger kennen sich seit langem, fast zehn Jahre spielten sie gemeinsam für Österreich. In der Bundesliga trafen sie mit ihren Klubs FC Bayern, bzw. Borussia Mönchengladbach, Augsburg oder Eintracht Frankfurt aufeinander.

Hinteregger: Alaba ist schlau, aber langweilig

Martin Hinteregger hält seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen für "richtig gescheit" und einen "perfekten Profi", allerdings frage er sich, warum "Journalisten ihn überhaupt interviewen wollen", erklärte der Ex-Innenverteidiger im vergangenen Juli. Eine "Zirbe" könne man genausogut interviewen, so Hinteregger.

Was Hinteregger meint: David Alaba sage "seit zehn Jahren nach dem Spiel die gleichen Sachen", seine eigene Meinung gebe der Profi von Real Madrid aber nicht preis. Wochenlang schwieg Alaba, jetzt antwortete er dem Ex-Profi (spielt seit 2022 unterklassig in Österreich für Sirnitz) via Sport Bild-Interview.