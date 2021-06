Real Madrid : David Alaba: So denkt sein Ex-Trainer über den Real-Wechsel

Koller und Alaba pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Der momentan vereinslose Trainer war es, der Alaba einst zu seinem Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft verhalf. Koller coachte von 2011 bis 2017 die Fußballauswahl der Alpenrepublik.

"Es war also wohl der letzte günstige Zeitpunkt, um zu wechseln und ein neues Land sowie eine neue Mentalität kennen zu lernen. Und Real ist eine Top-Adresse im Fußball. David wird das meistern. Auch aufgrund seiner Erfahrung."

Seit gut zwei Wochen ist der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid offiziell. Der Österreicher kommt ablösefrei vom FC Bayern und schließt sich den Blancos langfristig bis 2026 an.

Mit Real hat Alaba nach Kollers Empfinden die perfekte Wahl getroffen. Der spanische Fußball passe vom Spielerischen und Taktischen sehr gut zu dem gebürtigen Wiener, der den FC Bayern nach zähen Verhandlungen und 13 Jahren Zugehörigkeit verlässt.

Laut Koller wäre Alaba auch in der englischen Premier League sehr gut zurechtgekommen. "Er kann in jeder Liga spielen. Alaba und Real Madrid passen perfekt zusammen. Ich werde seinen weiteren Weg interessiert verfolgen", so Koller.