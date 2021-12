"… nicht den einfachen Weg gehen" : David Alaba spricht über seinen Wechsel zu Real Madrid

Nach über zehn Jahren in Diensten des FC Bayern wollte David Alaba raus aus der Komfortzone – und wählte nicht, wie er selbst sagt, den einfachen Weg.

David Alaba wollte nach zehn Meisterschaften, sechs Pokalsiegen und zwei Titeln in der Champions League noch mal eine neue Herausforderung angehen. Nach 13 Jahren im selben Verein habe er sich gefragt, wie es weitergehen soll, erklärt Alaba gegenüber der spanischen Ausgabe des Männermagazins Gentlemen's Quarterly. "Die vorletzte Saison war die beste in der Geschichte des FC Bayern, wir haben sechs Titel gewonnen."

Nach dieser Spielzeit hat der Wiener persönlich Bilanz gezogen und sich gefragt, was er jetzt machen wolle. "Und schließlich beschloss ich, mich zu verändern, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und nicht den einfachen Weg zu gehen." Dieser führte den österreichischen Superstar zu Real Madrid.