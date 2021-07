Real Madrid : David Alaba: Vorfreude auf Ancelotti – Wehmut wegen Ramos

Sergio Ramos ist nach 16 Jahren Geschichte bei Real Madrid. David Alaba bedauert den Abschied. Der Österreicher hätte gerne an der Seite von Ramos das Trikot der Königlichen verteidigt.

"Ich hätte gerne mit Ramos zusammengespielt", sagte der Neuzugang bei seiner Vorstellung. Der 35-Jährige konnte sich mit Real aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, er wechselt ablösefrei zu PSG.

David Alaba freut sich allerdings auch ohne Ramos an seiner Seite auf die neue Aufgabe. "Es ist nicht nur ein Kindheitstraum für den größten Verein der Welt aufzulaufen. Auch viele Fußballer träumen von diesem Moment", sagte der Nationalspieler gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender des spanischen Rekordmeisters.

"Für mich persönlich ist es einfach ein großer Schritt. Es geht ein Traum in Erfüllung, jetzt das weiße Trikot von Madrid anzuziehen. Das ist für mich persönlich etwas sehr besonderes."

Neben Madrid wurden auch der FC Barcelona und Manchester City als neuer Arbeitgeber für Alaba gehandelt. Dem Nationalspieler zufolge musste er beim Angebot der Blancos allerdings nicht zweimal überlegen.

"Für mich gab es keine andere Option. Für mich stand Real Madrid immer an erster Stelle. Wo das Angebot kam, wusste ich direkt vom ersten Moment an, dass ich hierherkommen will."