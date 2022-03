Real Madrid : David Beckham versucht es wieder bei Luka Modric

Nach Informationen des Portals Defensa Central ist es zu einem Treffen zwischen David Beckham und Modric gekommen, bei dem sich Letztgenannter für das Interesse an seiner Person bedankt haben soll. Gleichzeitig soll der Kroate betont haben, an der Concha Espina bleiben zu wollen.

In einem Interview mit der AS hatte Modric kürzlich keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass er sich gerne noch mal an Real binden würde: "Ich bin in einem sehr großen Verein, zweifellos dem besten der Welt, und ich arbeite daran, dieses Niveau so viele Jahre wie möglich zu halten."