Real Madrid : Debatte um Ballon d'Or: Didier Deschamps preist Karim Benzema an

Benzema knüpft in dieser Spielzeit nahtlos an seine überragende Vorsaison an und steht bei Real Madrid in zehn Spielen bei zehn Toren und sieben Vorlagen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Ballon d'Or im letzten Jahr nicht vergeben.