Real Madrid : Der alte Fußballer und das Meer: Ex-Real-Star Fabio Coentrao mit neuem Job

Der Portugiese geht mittlerweile als Fischer auf Beutezug. Und das mit viel stolz. "Das Leben auf See ist keine Schande, wie viele Leute denken", gab Coentrao im Gespräch mit dem TV-Sender Empower Brand Channel zu Bedenken.

Coentrao stand von 2011 bis 2018 sieben Jahre lang für Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen gewann er unter anderem zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft. Als er seine Fußballschuhe in diesem Sommer an den Nagel hängte, trat er sofort in die Fußstapfen seines Papas.