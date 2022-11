"Der Beste": Ancelotti schwärmt von Marco Asensio

"Marco war heute für mich der Beste", schwärmte Real-Coach Carlo Ancelotti (63) von dem schussstarken Mittelfeldakteur. "Er hat auf dem Flügel gespielt und hat sehr gut mit Valverde und Carvajal harmoniert."

Der spanische Nationalspieler habe eine sehr überzeugende Leistung abgeliefert und seinen schwierigen Start in die Saison "sehr gut überstanden", führte der Italiener aus. "Er hat eine gute Einstellung an den Tag gelegt, auch wenn er nicht gespielt hat. Jetzt zahlt sich seine Arbeit aus."

Er sei sehr zufrieden mit dem Rechtsaußen, so Ancelotti weiter: "Er bringt seine Qualität ins Team ein. Ich habe daran keinen Zweifel und hatte es nie. Wenn du nicht zufrieden bist, kann die Folge eine negative oder eine positive Reaktion sein, seine war positiv."

Asensio überwiegend Edeljoker

Asensio stand in der laufenden Saison erst zum zweiten Mal unter Ancelotti in der Startformation. Prompt netzte er ein. In der 51. Spielminute traf zum zwischenzeitlichen 3:0. Zuvor hatte Luka Modric (6.) die Hausherren in Führung gebracht, Benzema-Ersatz Rodrygo (21.) die Führung ausgebaut. Die weiteren Treffer für die Blancos markierten Vinicius Junior (61.) und Fede Valverde (71.).