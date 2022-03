Real Madrid : Der weltbeste Stürmer? Mario Gomez nennt seinen Favoriten

Mario Gomez erzielte in seiner Laufbahn 319 Tore in 598 Pflichtspielen. Heute arbeitet der frühere Bayern-Knipser als TV-Experte. Seinen Fokus legt er dabei natürlich immer noch auf die Stürmer. Im internationalen Vergleich hat der einstige Nationalspieler einen klaren Favoriten.

Der Neuner von Real Madrid steht in dieser Saison bereits bei 32 Saisontreffern und ist so etwas wie die Lebensversicherung seines Klubs. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League führte Benzema sein Team im Duell mit Paris Saint-Germain mit einem Hattrick zum 3:1-Sieg und machte das 0:1 aus dem Hinspiel damit bedeutungslos. Elf Tage später fiel er im Clasico gegen den FC Barcelona aus und prompt verlor Real erschreckend hoch mit 0:4.

"Lewy (Robert Lewandowski; Anm. d. Red.) ist Top 3 auf der Welt", stellt Gomez im BILD-Interview klar. An dem Polen kommt in seinen Augen derzeit nur ein Angreifer vorbei. "Benzema ist mein absoluter Lieblingsstürmer."

Neben der älteren Fraktion um Lewandowski (33) und Benzema (34) komplettiert für Mario Gomez derzeit übrigens ein Jungspund das Top-Trio im Sturmzentrum. "In die Bande kommt jetzt noch (Erling; Anm. d. Red.) Haaland mit dabei. Kaum einer war in jungen Jahren so gut, aber das muss er jetzt natürlich bestätigen. Aber ich bin überzeugt, dass er das packt."

Mit seinen 21 Jahren zählt Haaland jetzt schon zu den gefragtesten Spielern auf seiner Position. Borussia Dortmund war in den letzten zwei Jahren genauso abhängig von ihm wie Real Madrid von Benzema. Der angehende Abgang im Sommer wird den BVB daher gewiss hart treffen.