Primera Division DFB-Star Thomas Müller: "Vielleicht ist Real Madrid ein großes Vorbild"

Nach den jüngsten Rückschlägen der deutschen Nationalmannschaft erinnert sich Thomas Müller an seine Zeit unter Carlo Ancelotti, dem Erfolgscoach von Real Madrid – und verweist auf eine Aussage seines früheren Trainers.

Die deutsche Nationalmannschaft verspielte am Montagabend im abschließenden Spiel in der Nations League in England eine 2:0-Führung, trennte sich am Ende mit 3:3. Nach dem 0:1 gegen Ungarn die zweite große Enttäuschung der Länderspielphase.

Im Anschluss an die Partie sagte Thomas Müller: "Für uns ist vielleicht auch Real Madrid ein großes Vorbild. Ich habe unter vielen Trainern gearbeitet, unter anderem Carlo Ancelotti. Der hat international mit am meisten gewonnen."

Und weiter: "Es geht auch nach Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, immer wieder darum, aufzustehen und die confidence (Zuversicht; Anm. d. Red.), wie er es gesagt hat, zu behalten. Und da tun auch wir gut daran, da dranzubleiben."