Real Madrid : Die Spaßvögel, die Styler: Thibaut Courtois gibt Einblick in die Real-Kabine

In einem Interview mit dem französischen Telefoot lüftet Thibaut Courtois einige Geheimnisse aus der Kabine von Real Madrid. Der Torhüter spricht über die schlechtesten Verlierer im Team, die Scherzbolde und die, die stylisch am meisten auffahren.

Nacho Fernandez, Luka Modric und Dani Carvajal nennt Courtois als die Spieler, die gar nicht gerne verlieren. Zu den Spaßvögeln im Team zählt der belgische Ballschnapper Marcelo und den scheidenden Sergio Ramos. Von Toni Kroos würden ab und an Bemerkungen kommen, die "trocken und lustig" seien.

Marco Asensio würde sich dagegen gut kleiden, Ramos habe Stil, verrät Courtois auf die Frage, wer am besten gekleidet sei. "Für Fashionistas, denke ich, hat er einen guten Stil. Es wäre nicht das, was ich anziehen würde, aber er kommt gut gekleidet herein. Mariano Diaz auch."