Neun Jahre Real Madrid: Toni Kroos zieht Bilanz seiner Schaffenszeit

Toni Kroos blickt voller Begeisterung auf seine bisherigen Erfolge bei Real Madrid und seine Partnerschafft mit Luka Modric zurück und geht nun als vierter Kapitän in die neue Saison.

Aufgrund der Geschichte Real Madrids in diesem Wettbewerb haben die Gegner großen Respekt, auch wenn die Königlichen mal hinten liegen. "Die Gegner wissen, dass wir immer zurückkommen, auch wenn wir in Rückstand geraten", weiß Kroos.

"Ich habe große Dinge erwartet, aber nicht das", gibt der 33-Jährige gegenüber der Zeitschrift ICON zu. Vor allem die Schlachten in der Champions League und die unvergesslichen Abende im Estadio Santiago Bernabeu, als Real Madrid schon verlorene geglaubte Spiele mit einer Remontada für sich entschied, haben es Kroos angetan.

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid im Jahr 2014 war sich Toni Kroos sicher: Auch bei den Königlichen wird er Titel gewinnen. Dass es am Ende jedoch diese Anzahl an Erfolgen sind - vor allem die vier Champions League-Titel - drei davon in Folge - damit hat der Deutsche nicht gerechnet.

Kroos und Luka Modric gewannen zusammen vier Titel in der Königsklasse - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Vor allem mit dem Bernabeu im Rücken wissen alle Akteure auf dem Platz, dass eine Aktion oder ein Tor das Spiel zugunsten Real Madrids verändern kann. "Das Bernabeu wacht auf, steht auf und ist am Ende wie ein weiterer Spieler", so Kroos. Diese Fans können nicht nur die eigenen Spieler pushen, sondern dem Gegner Angst einflößen, wie beim Gewinn der Champions League 2022 deutlich wurde, als Real Madrid in drei KO-Spielen gegen Topklubs immer wieder und oft auf unerklärlicherweise zurückkam.

Blindes Verständnis mit Modric und Real Madrids spezieller Spielstil

Was bei Real Madrid immer wieder beeindruckt, ist die clevere Spielweise. Auch wenn der passsichere Spielmacher Real Madrids den Ball lieber in den eigenen Reihen hat, wissen sie auch zu leiden, wie der Greifswälder verdeutlicht: "Wir wissen, wie wir uns an unsere Gegner anpassen können, um sie auf eine andere Art zu verletzen."

Jedoch sind die Königlichen für die Gegner besonders gefährlich, wenn die Oldies Toni Kroos und Luka Modric ihre Stärken ausspielen können. "Wir sind dafür da, dass die anderen sicher sind und dass wir uns auf dem Platz wohlfühlen", analysiert Kroos.

Und das schaffen die beiden Weltklasse-Mittelfeldspieler sehr oft, wie ihre vier Henkelpott-Titel zeigen. Auch wenn die beiden nun im Mittelfeld von Real Madrid mehr Konkurrenzkampf durch Neuzugang Jude Bellingham und die vorhanden Topakteure Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos und Aurelien Tchouameni erwartet, dürften Kroos und Modric auch in der kommenden Saison von großer Bedeutung für das Spiel von Real Madrid sein und dem Spiel der Königlichen weiterhin ihren Stempel aufdrücken.

