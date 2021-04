Real Madrid : Diego Forlan ist Mentor von Federico Valverde

"Ab und zu habe ich ihm eine SMS geschrieben und ihm gesagt, dass er während seiner Zeit bei La Coruna so viel wie möglich lernen muss, und dass er dann im nächsten Jahr zu Madrid gehen wird", berichtet Forlan der MARCA. "Und wenn es nicht das nächste Jahr wäre, dann eben das übernächste Jahr."

Im Jahr 2015 wagte Federico Valverde den großen Schritt, wechselte von seinem Jugendklub CA Penarol in die Nachwuchsschmiede von Real Madrid. Diego Forlan hielt schon damals Kontakt mit dem hochtalentierten Mittelfeldspieler.

So reagiert Real-Legende Raul auf den Abstieg von Schalke

In der laufenden Saison stand Valverde sporadisch in der Startelf, was allerdings auf mehrere Verletzungen sowie die jüngste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zurückzuführen ist. Dem 22-Jährigen soll im Madrider Mittelfeld die Zukunft gehören.

Das sieht auch Mentor Forlan so: Er ist ein talentierter Spieler und musste hart arbeiten. […] In ein paar Jahren oder im nächsten Jahr wird er regelmäßig mit den besten Spielern der Welt zusammenspielen."