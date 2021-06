Real Madrid : Real-Rückkehr: Dani Ceballos will mit Carlo Ancelotti reden

Schon vor Längerem hat Dani Ceballos deutlich gemacht, seine persönliche Zukunft nicht beim FC Arsenal zu sehen. Nach London war er die vergangenen beiden Jahre ausgeliehen und machte dort einen zufriedenstellenden Schritt in seiner Entwicklung.

Ceballos weiter über die zukünftige Zusammenarbeit: "Es ist klar, dass das Erste ist, mit dem Trainer zu sprechen und herauszufinden, was er von mir will und ihm auch zu sagen, was ich will, nämlich wichtig zu sein."

Der Vertrag des Mittelfeldspielers an der Concha Espina ist noch bis 2023 datiert. In Madrid will Ceballos nun langfristig Wurzeln schlagen und eine gute Rolle spielen.

"Ich glaube, dass ich mich in diesem Jahr als Spieler viel stärker wurde und ich denke, dass jetzt die Zeit gekommen ist, mich in einem Verein mit einem langen Vertrag niederzulassen und mein Spiel zeigen zu können", so der 24-Jährige.