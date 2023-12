Der nächste Golden Boy: Jude Bellingham nennt 3 Kandidaten

Bereits vor seinem Wechsel zu Real Madrid glänzte Jude Bellingham (20) bei Borussia Dortmund mit Top-Leistungen. Seit er bei Real spielt, brilliert er zudem noch in Stürmer-Manier. Kürzlich wurde er als "Golden Boy" ausgezeichnet. Nun hat er verraten, wer für ihn im nächsten Jahr Favorit auf den Preis ist.

In diesem Jahr führte kein Weg an Jude Bellingham als "Golden Boy" dran vorbei. Der Engländer glänzte sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Real Madrid, wo er im Sommer für 103 Millionen Euro hin gewechselt war. Derzeit steht er nach 17 Spielen bei 15 Treffern und vier Vorlagen – die Quote eines der aktuell besten Spieler der Welt.

Bruder Jobe für Bellingham ernsthafter Kandidat

Auch im nächsten Jahr wird es wieder die Auszeichnung des besten jungen Spielers unter 21 Jahren geben. Doch wer wird sich dann um den Preis duellieren? Auf die Frage, wer sein Nachfolger werden könnte, nannte Bellingham seine Favoriten.

"Ich werde drei Namen nennen. Erstens Arda Güler, er ist ein Phänomen, wir sehen ihn beim Training und sind begeistert von ihm", zeigte sich der 20-Jährige von seinem 18-Jährigen Mitspieler bei Real begeistert: "Dann mein ehemaliger Mannschaftskamerad Jamie Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund." Sein dritter Kandidat ist sein Bruder Jobe (18), der im Sommer zum AFC Sunderland gewechselt war und bereits jetzt mit Top-Klubs in Verbindung gebracht wird.

Während Arda Güler (18) in dieser Saison aufgrund von Verletzungen noch keine Minute spielte, gilt er vor allem in der Türkei als das nächste große Supertalent. Bevor er als Golden Boy ausgezeichnet wird, muss er wohl dennoch zunächst etwas auf dem Platz zeigen.

Bynoe-Gittens zuletzt in Top-Form

Bynoe-Gittens (19) hingegen hat bereits gezeigt, was er kann. Beim BVB blühte der junge Engländer zuletzt förmlich auf. Nach neun Partien steht er bei zwei Toren und drei Vorlagen und kommt nach anfänglichen Verletzungsproblemen immer besser in Form. Das Lob vom amtierenden "Golden Boy" dürfte dem Youngster jedenfalls

