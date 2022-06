Primera Division Das große Fiorentina-Problem bei Luka Jovic

Luka Jovic will Real Madrid in diesem Sommer verlassen, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. Der angedachte Wechsel zum AC Florenz wird jedoch zum Problem.

Der Serbe rechnet auch in seiner vierten Saison an der Concha Espina lediglich mit Teileinsätzen, aus dem Schatten von Superstar Karim Benzema wird der ehemalige Frankfurter nie heraustreten können.

Jovic wird im Winter mit der serbischen Auswahl an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen und will an diesem Großereignis natürlich in Bestform erscheinen. Dafür braucht er regelmäßige Einsätze, die ihm bei Real Madrid niemand garantieren kann.