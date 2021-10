Real Madrid : Serie-A-Trio bewirbt sich um Luka Jovic

Da Luka Jovic auch unter Carlo Ancelotti der Durchbruch nicht gelingen will, zeichnet sich ab, dass er Real Madrid erneut temporär verlassen wird. Drei Klubs aus der Serie A sollen Interesse an einem solchen Leihmodell signalisieren.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, möchten der AC Mailand, Inter Mailand sowie der AC Florenz gerne mit Jovic zusammenarbeiten. Obwohl der Nationalspieler auch unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti so gut wie gar nicht zum Einsatz kommt, genießt er in Europa weiterhin einen guten Ruf.

Angesichts der niedrigen Einsatzzeiten dürfte Real Jovic, der vor zwei Jahren satte 63 Millionen Euro kostete, keine Steine in den Weg legen. Der 23-Jährige war schon im vergangenen Halbjahr an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt ausgeliehen, konnte aber auch dort nicht an alte Zeiten anknüpfen.