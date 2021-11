Real Madrid : Dries Mertens scherzt beim Thema Eden Hazard: "… dann muss ich Carlo Ancelotti anrufen"

Eden Hazard hält sich noch in der kommenden Woche in seiner Wohlfühloase, der belgischen Nationalmannschaft, auf. Mitspieler Dries Mertens ist nach Hazards Situation bei Real Madrid befragt worden. Carlo Ancelotti sollte sein Smartphone im Auge behalten.

Carlo Ancelotti zeigt Eden Hazard die Tür

Real-Trainer Carlo Ancelotti war es vor Kurzem höchstpersönlich, der Hazard die Tür für einen Vereinswechsel geöffnet hatte. Hazard spielte in dieser Saison keine Begegnung über die vollen 90 Minuten und stand in LaLiga nur viermal in der Startelf. An Hazard sollen einigen Klubs aus der Premier League Interesse signalisieren. Gehandelt wird unter anderem das neureiche Newcastle United.