Real Madrid : Duell mit Chelsea: Fede Valverde will Revanche nehmen

Real Madrid musste sich im vergangenen Jahr im Halbfinale der Champions League dem FC Chelsea geschlagen geben. In der laufenden Runde kommt es bereits im Viertelfinale zum Duell mit den Blues. Dieses Mal will Fede Valverde das bessere Ende für seine Königlichen.

"Für uns ist es eine Revanche", sagte der uruguayische Nationalspieler im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels am Mittwoch (21 Uhr) an der Stamford Bridge. "Wir haben die passsenden Spieler, Lust und Motivation, das Ziel zu erreichen."

Ob Carlo Ancelotti (62) in London an der Seitenlinie stehen kann, ist unklar. Seit dem positiven Coronavirus-Test am 30. März ist er außen vor. Real hofft, dass die Italiener sich rechtzeitig freitesten kann.

Mehr zum Thema