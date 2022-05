Primera Division Eden Hazard bestätigt Plan, bei Real Madrid zu bleiben – und gibt Versprechen ab

"Ich bin mir sicher, dass das nächste Jahr mir gehören wird, daran habe ich keine Zweifel", sagte Eden Hazard im Rahmen der bei Real Madrid durchgeführten Feierlichkeiten zum Gewinn der Champions League.

Stolze 115 Millionen Euro zahlte der spanische Rekordmeister vor drei Jahren. Zurückgezahlt hat Hazard diese Investition bisher in keinster Weise. Seine Laufbahn an der Concha Espina ist von Querelen außerhalb des Platzes sowie unzähligen Verletzungen gepflastert.

"In den letzten drei Jahren hatte ich viele Verletzungen... Aber nächste Saison verspreche ich, alles für euch zu geben", ist sich Hazard ziemlich sicher, dass in seinem vierten Jahr in der spanischen Landeshauptstadt vieles besser wird.