Real Madrid : Eden Hazard bieten sich zwei Optionen in der Premier League

Ob Real Madrid aber tatsächlich einen Abnehmer in der anstehenden Wintertransferperiode finden wird, ist aus vielerlei Gründen offen. Die Blancos möchten Eden Hazard wegen seiner Verletzungsanfälligkeit sowie vor allem wegen seines üppigen Gehalts so schnell wie möglich abgeben.

In einem Artikel der Sun steht, dass West Ham United und der FC Everton die Klubs aus der Premier League sind, die das größte Interesse an einem Hazard-Transfer signalisieren sollen. Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte bereits durchblicken lassen, dass er Hazard bei einem Wechselgesuch keine Steine in den Weg legen würde.