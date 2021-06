Real Madrid : Eden Hazard denkt nicht an Flucht von Real Madrid

Eden Hazard wird nach zwei durchwachsenden Jahren Real Madrid als Verkaufskandidat gehandelt. Zuletzt wurde eine Rückkehr zum FC Chelsea medial thematisiert. Angeblich sei der Belgier offen für ein Comeback in London. Nun äußert sich Hazard zum Thema.

Real Madrid hatte vor zwei Jahren inklusive bereits gezahlter Boni 120 Million Euro für den feinen Techniker an die Stamford Bridge überwiesen. Hazard machte bisher aber mehr durch Verletzungsprobleme, als durch Leistung auf sich aufmerksam.

Er stehe bei Real noch drei Jahre unter Vertrag, eine Rückkehr nach England komme daher für ihn derzeit nicht infrage: "Angesichts der Vertragssituation sehe ich mich sicherlich nicht woanders als in Madrid."

"Jeder weiß, dass meine ersten beiden Jahre nicht gut waren, also möchte ich mich bei Real Madrid beweisen. Dafür werde ich alles tun", sagte der belgische Nationalspieler im Lager der Roten Teufel.

Hazard ist allerdings zuversichtlich, dass er ja auch dem Überwinden seiner Blessuren wieder zu seiner Topform findet: "Ich kenne mich und weiß, wann ich in Form bin. Wenn das der Fall ist, kann ich in der nächsten Saison alles für Real geben. Das ist mein Plan", so der 30-Jährige.

Derzeit gehe es ihm ganz gut, er trainierte hart, und hoffe für das erste Spiel der Europameisterschaft gegen Russland bereit zu sein. Allerdings habe er noch Schmerzen im Oberschenkel. Er müsse mit der medizinischen Abteilung noch daran arbeiten.