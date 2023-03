"Eden Hazard hat den Kopf hängen lassen"

Eden Hazard konnte an seiner Reservistenrolle aber nichts ändern. "Die Gelegenheit kam nicht", so Courtois. "Da hat er den Kopf schon etwas hängen lassen." Allerdings habe sich sein Landsmann nie respektlos gegenüber einem Mannschaftskollegen verhalten.

Die brasilianischen Nationalspieler der Königlichen um Vinicius Junior, Rodrygo und Eder stiegen später ins Training der Blancos ein, weil sie im Gegensatz zu den Belgiern in Katar nicht in der Vorrunde gescheitert waren.

Eden Hazard will nicht weg

Eden Hazard kommt in der laufenden Saison auf der linken Offensivseite an Vinicius Junior nicht ansatzweise vorbei. Unter Carlo Ancelotti absolvierte der beste Spieler der Premier League-Saison 2014/15 in der aktuellen Spielzeit bisher magere 296 Spielminuten. Zuletzt war in LaLiga im September im Einsatz.

Leistungstechnisch gehört Hazard längst nicht mehr zur Spitze, in Sachen Gehalt ist der Belgier jedoch ganz oben angesiedelt. Real Madrid will den Großverdiener zur neuen Saison von der Gehaltsliste streichen, sein Arbeitspapier ist noch bis 2024 datiert.

Hazard will aber nicht weg. "Ich möchte gerne bleiben, das habe ich immer gesagt", so der 32-Jährige gegenüber dem belgischen TV-Sender RTBF. "Wenn es nach mir geht, dann bleibe ich die nächste Saison hier. Man weiß aber nie, was passiert."