Real Madrid : Eden Hazard: "Ich habe drei Jahre, um meinen Wert zu beweisen"

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid läuft Eden Hazard den Erwartungen hinterher. In der neuen Spielzeit möchte der Angreifer unter Beweis stellen, dass die 100 Millionen Euro Ablöse für ihn gut angelegt waren.

Von seinem schlechten Start bei den Königlichen fühlt er sich nicht unter Druck gesetzt. "Ich habe für fünf Jahre unterschrieben, die ersten zwei sind nicht so gut gelaufen, aber ich habe drei weitere, um meinen Wert zu beweisen."

Mit Madrids Fitnesstrainer Antonio Pintus arbeitete der 30-Jährige im Sommer an seiner Kondition und hat dabei enorme Fortschritte gemacht. Dies könnte einer der Gründe sein, warum er in den ersten beiden Spielen der Saison in der Startelf der Königlichen stand.