Drei Interessenten: Wird Real Madrid Eden Hazard endlich los?

Gerade erst hat Eden Hazard (31) seinen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft erklärt. Auf der Klubebene könnte ihm ebenfalls eine Veränderung ins Haus stehen. Inter Mailand zeigt reges Interesse am Angreifer.

Die Nerazzurri meinen laut Sky Italia mit Hazard genau den Spieler gefunden zu haben, der ihrem Team zurzeit noch fehlt. Mit Real Madrid würde es wohl keine großen Probleme in Bezug auf einen Kauf oder eine Leihe geben.

Hazard kommt bei den Königlichen seit drei Jahren nicht über die Rolle des Bankdrückers hinaus. Durch seine Ablöse in Höhe von 115 Millionen Euro avancierte er zum größten Transferflop der Klubgeschichte. Der Spieler wäre trotz eines Vertrages bis 2024 in Sachen Ablöse wohl günstig zu haben. Real will den Belgier loswerden.

Kostspieliger wird es nur beim Thema Gehalt. Inter hat keineswegs vor, die kolportierten 15 Millionen Euro, die Real jedes Jahr an Hazard überweist, zu zahlen. Ob der Belgier Einbußen in Kauf nehmen würde, ist nicht überliefert. Aber auch er weiß, dass sein Marktwert in den letzten drei Jahren sehr gelitten hat.

Eden Hazard: Interesse weiterhin ungebrochen

Obwohl Hazard in der jüngeren Vergangenheit fast gar keine Werbung in eigener Sache betreiben konnte, gibt es nach wie vor einige Interessenten. Nach Informationen der spanischen Zeitung El Nacional wollen etwa sowohl Aston Villa als auch Newcastle United den Linksaußen verpflichten.