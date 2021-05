Real Madrid : Eden Hazard kleinlaut: "Es war nicht meine Absicht"

Weiter schreibt der Belgier: "Es war immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen und ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen. Die Saison ist noch nicht vorbei und wir müssen jetzt gemeinsam um LaLiga kämpfen. Hala Madrid!"

Dass Hazard Ausrutscher dieser Art tunlichst vermeiden sollte, liegt in seinem bisherigen Abschneiden an der Concha Espina begründet. Nachdem Real rund 115 Millionen Euro in seinen Transfer investierte, blieb Hazard aufgrund von Verletzungen weit hinter dem zurück, was von ihm erwartet wurde.