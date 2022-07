Primera Division Eden Hazard soll neue Rolle bei Real Madrid bekommen

"Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber langsam komme ich in die Gegend. Sagen wir, ich bin bei 80 Prozent – und ich habe noch einen kleinen Spielraum. Wir haben den alten Eden aufblitzen sehen, ich werde wieder der Spieler werden, der ich war", sagte Eden Hazard und kündigte damit an, bei Real Madrid im vierten Anlauf endlich durchstarten zu wollen.

Womöglich auf für ihn ungewohnter Position. Bislang war für Hazard an der Concha Espina die linke Außenbahn reserviert. Dort führt inzwischen aber kein Weg an Vinicius Junior vorbei, der in der vergangenen Saison zu einem der besten Außenbahnspieler im europäischen Fußball avancierte. Für Hazard muss also ein neuer Plan geschmiedet werden.