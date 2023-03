Eden Hazard macht sich im Training lächerlich – Fenerbahce streckt Fühler aus

Real Madrid und Eden Hazard – bekanntermaßen hat das nicht geklappt und wird wohl auch nicht mehr funktionieren. Und schon gar nicht nach Trainingsauftritten wie in dieser Woche. Fenerbahce soll sich für den gefallenen Superstar interessieren. Ein Wechsel erscheint aber nicht sehr realistisch.

Kam der einstige Superstar in direkten Gegnerkontakt mit einem Castilla-Spieler, so berichtet es Relevo, machte Hazard einen sehr schlechten Eindruck. Der 32-Jährige soll sich äußerst schwer damit getan haben, seine Gegner auszudribbeln. Außerdem soll er körperlich überfordert gewesen sein. Für einen Spieler von Hazards Format eine Schande.

Zum Abschluss der Einheit ließ Trainer Carlo Ancelotti die Seinen in einem Abschlussspiel a zweimal dreißig Minuten gegeneinander antreten. Dabei trat angeblich vor allem Eden Hazard negativ in Erscheinung.

Nach der Länderspielpause hielt in dieser Woche auch bei Real Madrid der reguläre Trainingsbetrieb wieder Einzug. Am Mittwoch übten die Profis in gemischten Gruppen mit Spielern aus dem Castilla-Team.

Bis 2024 ist Hazard noch an die Blancos gebunden, alimentiert wird er mit 27 Millionen Euro im Jahr. Real will ihn auch in diesem Sommer unbedingt von der Gehaltsliste bekommen. Zuletzt hieß es allerdings, dass Hazard seinen Vertrag aussitzen möchte.

Gerüchten zufolge signalisiert Fenerbahce Interesse an einem Sommertransfer. Da Real aber so viel wie möglich von den einst investierten 115 Millionen Euro zurückerhalten will, erscheint eine Veränderung nach Istanbul nicht wirklich realistisch. Zumal Hazard dann auch deutliche Abstriche beim Gehalt machen müsste.

Verwendete Quellen: Relevo