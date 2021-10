Real Madrid : Eden Hazard per Tausch gegen Reece James zurück zu Chelsea?

Der katalanischen Zeitung zufolge versuchen die Madrilenen den gefallenen Superstar bei seinem Ex Verein FC Chelsea unterzubringen. Der vermeintliche Plan: Hazard soll an die Stamford Bridge wechseln, Rechtsverteidiger Reece James (21) im Gegenzug an die Concha Espina kommen.

Sinn ergeben würde ein solcher Move aus Sicht des Rekordmeisters durchaus. Die rechte Abwehrseite ist wegen der Verletzungsanfälligkeit von Daniel Carvajal eine Baustelle im Kader von Carlo Ancelotti.

Den Nachfolger für Hazard haben Präsident Florentino Perez und Co. bereits in ihren Reihen: Vinicius Junior. Zweifel am Leistungsvermögen des brasilianischen Youngsters bestehen nach dessen Galaauftritten in der noch jungen Saison (fünf Tore und drei Vorlagen in acht Ligaspielen) nicht mehr.