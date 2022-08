Real Madrid Eden Hazard schlägt Kritik aus der Heimat entgegen

Kristof Terreur ließ in seinem Beitrag für die Zeitung HLN kein gutes Haar an seinen Landsmann. "Hazard verdient in Wirklichkeit Schweigen. Dass Eden Hazard bei Real Madrid auf der Bank beginnt, dürfte keine Neuigkeit mehr sein. Jetzt ist diese Diskussion nicht einmal mehr der Rede wert", so Terreur.

Mit dem Erwähnen des verschossenen Elfers streute Terreur zusätzlich Salz in die Wunde: "Einen Elfmeter zu vergeben, hilft auch nicht, die Wahrnehmung seiner Situation zu verändern."