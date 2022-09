Real Madrid Eden Hazard schlug Last-Minute-Leihe aus – Durchbruch im vierten Real-Jahr?

Eden Hazard hofft in seinem vierten Jahr bei Real Madrid noch immer auf seinen großen Durchbruch. Der 31-Jährige ist offenbar so von sich überzeugt, dass er im Endspurt der Transferperiode ein Angebot vom Bosporus ausschlug.

Eden Hazard war 2019 mit großen Erwartungen für die vereinsinterne Rekordablöse von 115 Millionen Euro von Chelsea zu Real Madrid gewechselt. Verletzungsgeplagt und formschwach kommt der Edeltechniker für die Königlichen in mehr als drei Jahren nur auf 18 Torbeteiligungen in 70 Einsätzen.

Bei Real ist der Großverdiener im Normalfall Bankdrücker. Auf seiner Paradeposition, der linken Seite im Dreierangriff, ist seit der vergangenen Saison Vinicius Junior gestetzt. Der Brasilianer hat seine Hektik vor dem Tor überwunden und ist hinter Karim Benzema der zweitbeste Torschütze des Rekordmeisters.

Eden Hazard läuft aktuell als hängende Spitze auf

Aktuell lässt Real-Coach Carlo Ancelotti (63) Hazard als Backup des Verletzten Benzema auflaufen. Am ersten Spieltag der Champions League-Gruppenphase glückte das Experiment mit dem gefallenen Superstar als falscher Neun. Beim 3:0-Sieg bei Celtic Glasgow traf er in der 77. Spielminute zum Endstand. Zudem bereitete er den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Luka Modric vor.

In der Primera Division konnte Hazard am Wochenende gegen RCD Mallorca allerdings nicht in neuer Rolle überzeugen. Er wurde nach einer knappen Stunde ausgewechselt. Will der Nationalspieler seinen Durchbruch beim Rekordmeister noch meistern, braucht es bessere Leistungen. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Mittwochabend (21 Uhr), wenn der Rekordmeister RasenBallsport Leipzig am zweiten Spieltag der Champions League im Bernabeu empfängt.

