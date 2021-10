Real Madrid : Ancelotti-Appell fruchtet nicht: Eden Hazard kann Chance nicht nutzen

Der Appell von Carlo Ancelotti an Eden Hazard hat offenbar das Gegenteil bewirkt. Die Zahlen des vermeintlichen Superstars von Real Madrid nach seiner Einwechslung im Meisterschaftsspiel gegen CA Osasuna sind alarmierend.

Ziemlich beunruhigend ist der Umstand, dass Hazard stolze acht Minuten brauchte, um überhaupt seinen ersten Ballkontakt zu verzeichnen. Seine erste Aktion war dann eine schwache Flanke, die direkt in die Beine eines Osasuna-Verteidigers ging. Von Hazard ging einmal mehr keine Gefahr aus.

Es scheint so, als würde sich der Belgier die Worte, die Carlo Ancelotti an ihn gerichtet hatte, nicht sonderlich zu Herzen nehmen. Vor der Partie sagte der Trainer in Richtung des 115-Millionen-Mannes: "Das Problem, das er im Moment hat, ist, dass er einen Trainer hat, der einen anderen Spieler bevorzugt."