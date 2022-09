Primera Division Eden Hazard spricht von "heikler Situation" bei Real Madrid

Eden Hazard probt gerade mit der belgischen Nationalmannschaft den WM-Ernstfall. Dabei spricht er auch über die Umstände, die für ihn bei Real Madrid vorherrschen.

Über eine Stunde stand Eden Hazard beim 2:1-Sieg Belgiens gegen Wales in der Nations League als Kapitän auf dem Platz. Einsatzzeit, die ihm in dieser Höhe bei Real Madrid bisher nicht gewährt worden ist.

"Wenn ich spiele, gebe ich mein Bestes. Es ist eine heikle Situation bei Real Madrid. Ich würde gerne mehr spielen, aber ich kann nicht mehr tun", sagte Hazard im Anschluss an die Partie.

Im vierten Jahr in Diensten des spanischen Rekordmeisters will sich Hazard endlich in den Vordergrund drängen, kommt aber auch im Verlauf der neuen Saison nur zu 158 Einsatzminuten in allen Wettbewerben.