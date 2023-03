Eden Hazard: Treffen mit Bossen von Real Madrid steht an

Hazard spielt unter Carlo Ancelotti (63) so gut wie keine Rolle. Gerade einmal sieben Spiele hat er bis dato in der laufenden Saison absolviert. Real Madrid will den Großverdiener abgeben. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2024. Einen Abnehmer zu finden, der dem Belgier ein ähnliches hohes Salär bezahlt wie die Königlichen, scheint unmöglich.

Real Madrid will bald Klarheit in der Personalie. Laut Fabrizio Romano steht in Kürze ein Treffen zwischen Verantwortlichen von Real Madrid und Hazard an. Der Belgier, der seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der WM 2022 beendete, will laut Romano seine Schuhe nicht an den Nagel hängen.

"Hazard will spielen", betont der italienische Transferexperte: "Er möchte ein Stammspieler mit regelmäßiger Spielzeit sein." Teil der Startelf zu sein, sei für den Belgier "wichtiger als die Liga oder das Land, in dem er spielt." Zuletzt wurde Hazard mit einem Wechsel in die Major League Soccer in Verbindung gebracht.

Verwendete Quellen: Fabrizio Romano