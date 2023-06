Nach Abschied von Real Madrid: Eden Hazard hält sich alle Optionen offen

"Um ehrlich zu sein: Ich weiß es noch nicht. Nach drei schwierigen Jahren will ich nur Zeit mit meiner Familie verbringen und wie jeder in den Urlaub reisen", sagte Hazard am Samstag bei seiner Verabschiedung von der Nationalmannschaft.

Der Belgier gab zu, sich noch keinerlei Gedanken bezüglich seiner sportlichen Zukunft gemacht zu haben. "Dennoch kann ich Ihnen versichern, dass ich immer noch in der Lage bin, ein Profifußballer zu sein, mein Körper wird damit umgehen können."

Einen Seitenhieb gegen Real Madrid streute Hazard ebenfalls in seine Antwort ein. "Außerdem habe ich mich drei Jahre lang ausgeruht." Aufgrund diverser Verletzungen kam der Angreifer, der 2019 zu den Königlichen wechselte, in Spaniens Metropole nur selten zum Zug.