Eden Hazard: "Wenn du nicht spielst, ist es schwierig..."

Eden Hazard ist nach langwierigen Verletzungsproblemen endlich über einen längeren Zeitraum fit. Das ändert aber nichts an der Reservistenrolle des Edeltechnikers bei Real. Carlo Ancelotti (63) ließ den Superstar in der Liga erst 98 Spielminuten ran, die letzten neun Spieltage musste Hazard ohne jede Einsatzminute auf der Bank verbringen.

In der Champions League sieht es auch nicht viel besser aus. Dreimal durfte Hazard in der Vorrunde ran. Zu überzeugen wusste er nur am ersten Spieltag nach seiner Einwechslung für den angeschlagenen Karim Benzema. Hazard glänzte in der Rolle als falsche Neun mit einem Tor und einer Vorlage gegen Celtic.

Ancelotti zeigte sich beeindruckt und kündigte an, Hazard werde weitere Bewährungsproben als hängende Spitze erhalten. Doch nach einer schwachen Vorstellung gegen RCD Mallorca war Hazard wieder außen vor. Hazard scheint mit der Vorgehensweise seines Vorgesetzten nicht einverstanden zu sein.

"Warum spiele ich so wenig unter Ancelotti? Vor der Saison haben wir uns unterhalten und er hat mir gesagt, dass ich meine Chancen haben werde", blickt der 115 Millionen Euro teure Neuzugang aus dem Sommer 2019 zurück.