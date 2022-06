Primera Division Eden Hazard vollmundig: "Werde wieder der, der ich war"

Nach drei verkorksten Jahren bei Real Madrid will Eden Hazard im nächsten Anlauf endlich den Knoten platzen lassen. Viele sind noch nicht so richtig überzeugt davon, der gefallene Superstar aber schon.

Und weiter: "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber langsam komme ich in die Gegend. Sagen wir, ich bin bei 80 Prozent – und ich habe noch einen kleinen Spielraum. Wir haben den alten Eden aufblitzen sehen, ich werde wieder der Spieler werden, der ich war."

Eden Hazard (31) ist offensichtlich beflügelt von den Auftritten mit der belgischen Nationalmannschaft. Am Mittwoch zerlegte man Polen mit Robert Lewandowski mit 6:1, Hazard steuerte eine Vorlage bei. Von dem jüngsten Fußballfest berauscht, macht er eine Ansage an seine Zweifler bei Real Madrid.

Er spricht damit natürlich auf seine Zeit beim FC Chelsea an. Während seiner sieben Jahr im Westen Londons avancierte Hazard zum überragenden Spieler in der Premier League. Was nach seinem 115 Millionen Euro schweren Wechsel zu Real Madrid passierte, ist bekannt.