Eden Hazard: Wechselt er zurück in die Premier League? Bruder Thorgan kennt die Antwort



Kevin Richau

Da es für ihn bei Real Madrid auch in dieser Saison nur wenig zu tun gab, wurde Eden Hazard zuletzt mit einem Transfer zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Sein Bruder Thorgan glaubt indes weiter an einen Verbleib in Spanien.

"Er wird Real nicht verlassen, bis er bewiesen hat, dass er dort der stärkste ist", kommentierte der BVB-Profi die Wechselgerüchte um seinen Bruder bei RTL Sport. Genügend Zeit dafür hatte Eden Hazard seit 2019 eigentlich genug. Dennoch kommt der Belgier auf nur 65 Pflichtspieleinsätze für Madrid. Zahlreiche Verletzungsprobleme ließen den 115-Millionen-Mann zu einem der größten Transferflops in der Geschichte der Königlichen mutieren.

Thorgan ist trotz allem zuversichtlich, was Edens weitere Zeit im Bernabeu angeht. "Er hat sich bei jedem Verein bewährt, in dem er war und in meinen Augen will er nicht gehen." Allerdings wird sein Bruder auch nicht länger im Verein bleiben als gewünscht. "Wenn der Präsident will, dass er geht und er weiß, dass er keine Chance hat zu spielen, dann glaube ich nicht, dass er bleiben wird."

