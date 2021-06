Real Madrid : Real Madrid: Eden Hazard will endlich Führungsspieler werden

Nach zwei äußerst mäßigen Jahren bei Real Madrid will Eden Hazard endlich zum Führungsspieler avancieren. Diesen Anspruch formuliert der gefallene Superstar, der zumindest bei der Nationalmannschaft einen Formanstieg erkennen lässt.

Eden Hazard ist sich im Klaren darüber, dass er in seinem dritten Jahr bei Real Madrid endlich abliefern muss. Viel zu enttäuschend waren bisher seine Auftritte, wenn er denn überhaupt einmal auf dem Platz stand.

"Bei Real Madrid herrscht ein großer Druck, aber bei der belgischen Nationalmannschaft ebenfalls", sagte Hazard im Rahmen einer Medienrunde bei der Roten Teufel. "Ich habe nicht viele gute Spiele bei Real Madrid gemacht, möchte jedoch auch dort ein Leader sein." Die Selbstanalyse war schon mal erfolgreich, doch was ist nach zwei Jahren der Isolation vom Fußballtagesgeschäft überhaupt noch möglich?

Hazards Verletzungsanfälligkeit könnte auch im dritten Anlauf zum großen Problem werden. An seinen Qualitäten habe er zwar nie gezweifelt, gab Hazard zu Protokoll. "Aber schon ein bisschen daran, ob ich bei diesem Turnier zu 100 Prozent in Form sein werde."

Drei Verletzungen am Knöchel entnimmt der Real-Star seiner Krankenakte. "Es kann sein, dass ich nie mehr so sein werde wie vor zehn Jahren, als meine Karriere begann. Aber ich weiß, dass ich meinen Wert auf dem Platz beweisen kann, wenn ich in Form bin. Daran glaube ich."