115-Millionen-Flop : Eden Hazard will Real Madrid verlassen – Wunschoption FC Chelsea

Eden Hazard ist eine der größten Transferenttäuschungen in der Geschichte von Real Madrid. Der gefallene Superstar will die Blancos im Januar verlassen. Wunschoption ist angeblich der FC Chelsea.

Nach zweieinhalb mehr als enttäuschenden Jahren hat Eden Hazard offenbar genug von seinem Reservistendasein. Nach Angaben des Journalisten Sacha Tavolieri will Hazard Real Madrid bis Ende Januar verlassen.

Was im Zuge dessen noch für Wirbel sorgen könnte: Die medizinische Abteilung an der Concha Espina soll empfohlen haben, Hazard einer erneuten Operation zu unterziehen. Präsident Florentino Perez soll allerdings darauf bestanden haben, den Eingriff zu verhindern, um Hazard weiter einsetzen und so einen Verkauf erwirken zu können.